В Киеве сенатор Джин Шахин (Демократическая партия) заверила, что в Сенате продолжат оказывать сопротивление завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что только администрация президента Джо Байдена и США могут остановить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства на встрече с сенаторами США Джинн Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи в Киеве обсудил противодействие реализации проекта "Северный поток-2".

"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток-2" - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.

"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от 3 млрд долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - добавил он.

Также Зеленский отметил, что понимание всех угроз, которые представляет "Северный поток-2", особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, Зеленский назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков получения Плана действий для членства в НАТО (ПДЧ).

Президент также выразил надежду, что США будут представлены на самом высоком уровне во время саммита "Крымской платформы".

"Мы хотели бы, чтобы в вопросе деоккупации Крыма нас поддержали США на самом высоком уровне своим присутствием на этом первом важном саммите 23 августа", - добавил Зеленский.

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Напомним, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июня в Киеве на брифинге сенатор Джин Шахин (Демократическая партия) заверила, что в Сенате США продолжат оказывать сопротивление завершению строительства газопровода "Северный поток-2". По ее словам, до того, как трубопровод будет введен в эксплуатацию, он должен получить разрешения и лицензии на эксплуатацию.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Виталий Саенко