Отмечается, что 20 ноября предусмотрена лишь одна очередь отключений.

В среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. При этом в некоторых областях графики отменили.

"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", - говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Кроме того, до отдельной команды "Укрэнерго" отменило графики отключений света "Закарпатьеоблэнерго".

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"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", - говорится в сообщении.

Также свет не будут отключать в таких областях Украины:

Ивано-Франковской;

Львовской;

Ривненской;

Тернопольской;

Сумской.

Графики отключений света в Украине - последние новости

"Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября после массированной атаки на Украину. Самая тяжелая ситуация была в Одесской области и Одессе, где жители города провели без электричества более двух суток.

Но уже утром 18 ноября стало известно, что в некоторых областях Украины временно отменили графики отключений света.

19 ноября советник премьер-министра Юрий Бойко отметил, что в Украине ситуация со светом может улучшиться спустя несколько дней. При этом для полного отказа от графиков отключения понадобятся недели.

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