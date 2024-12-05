Графики отключений электроэнергии в Украине постепенно сокращаются благодаря ремонтам энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
"Мы можем видеть состояние (энергосистемы - УНИАН) за счет тех очередей и графиков, которые применяются. По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются. Единственное, что остается - это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", - сказал Колесник.
Он также отметил, что причиной графиков ограничения электрической энергии на сегодня является исключительно российский энергетический террор и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения 36 стран направили более 1500 объектов гуманитарных грузов, которые можно измерить в примерно 20 тысяч тонн оборудования. Это оборудование необходимо энергетическим предприятиям для того, чтобы оперативно восстанавливать и обеспечивать свет в домах граждан.
"Мы призываем бытовых потребителей, потреблять рационально. Коммунальные предприятия, местные органы власти не включать то освещение, которое является не крайне необходимым, использовать его рационально", - добавил заместитель министра.
Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости
В течение суток, 5 декабря, отключения света для бытовых потребителей начнутся с 06:00 и продлятся до 22:00.
29 ноября стало известно, что в результате массированных ракетных атак Украине пришлось сократить производство электроэнергии на трех АЭС. Эксперт заявил, что для восстановления их работы понадобится не менее двух недель, поскольку тогда были атакованы подстанции.