"Укрэнерго" сообщило о ситуации, которая ожидается с электроэнергией в течение суток, 5 декабря 2024 года.

В течение суток, 5 декабря 2024 года, отключения света для бытовых потребителей начнутся с 06:00 и продлятся до 22:00. "Укрэнерго" заявляет, что при этом будет действовать одна или две очереди. Это вынужденная мера — энергетики продолжают работать над восстановлением оборудования, поврежденного в результате массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику", - говорится в публикации Telegram. Однако также в энергетической компании напоминают, что ситуация в любой момент может измениться.

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Ситуация с энергосистемой в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в результате массированных ракетных атак Украине пришлось сократить производство электроэнергии на трех АЭС. Эксперт заявляет, что для восстановления их работы понадобится не менее двух недель, так как были атакованы подстанции.

Кроме того, украинцы могут пройти зиму с отключениями света, которые будут длиться от 12 до 16 часов. Это зависит и от погодных условий, и от количества российских атак на критическую инфраструктуру, и от скорости восстановления.

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