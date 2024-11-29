Ремонт подстанций длится несколько дней, но восстановление работы АЭС в полном объеме потребует больше времени.

В результате российских атак три украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за повреждения подстанций. Для восстановления их работы, чтобы запитать всех потребителей, понадобится не менее двух недель. Об этом в комментарии УНИАН сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Были атакованы подстанции, которые снимают мощность с атомных энергоблоков. Они повреждены, и вполне понятно, что при таких условиях энергетики снизили мощность реакторов. И теперь нужно будет восстановить работу подстанции, после этого вывести реакторы снова на рабочий режим. И это все требует как раз минимум двух недель работы", - сказал эксперт.

По его словам, поврежденные подстанции можно отремонтировать относительно быстро, за несколько дней, но возвращение реакторов к полному рабочему режиму потребует минимум две недели. В то же время он указывает, что стабилизацию энергосистемы тормозят проблемы с эффективностью ремонтных работ и работ систем защиты, в частности в "Энергоатоме".

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Ситуация в энергосистеме - последние новости

28 ноября Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами различных типов по Украине. Из-за этого по всей стране были введены экстренные отключения электроэнергии.

29 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины утром сократили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру страны. Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность.

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