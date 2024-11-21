Постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед, по словам Коваленко.

У поставщика света YASNO объяснили причину постоянных изменений в графиках отключения света. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко в социальной сети Facebook.

Коваленко отметил, что сегодня был сложный день для энергосистемы.

"Утром из-за обстрелов применялись экстренные отключения вне графика. Позже произошло много изменений в графиках, а ограничения увеличили до 3 очередей из 6, то есть до половины потребителей. Некоторые группы оставались без света почти 7 часов. Если у вас отключение длилось еще дольше, стоит обратиться к своему оператору системы распределения, ведь это, вероятно, уже аварийная ситуация", - сообщил Коваленко.

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Кроме того, по его словам, на ситуацию влияют погодные условия. В этой связи он рассказал о трех основных выводах. Во-первых, графики отключений многократно корректируются "Укрэнерго".

"Это означает, что следует внимательно мониторить текущую ситуацию. Удобно ли это удобно? Нет, но это реальность. Постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед", - подчеркнул Коваленко.

Во-вторых, он призвал не забывать о существовании графика вероятных отключений на неделю, который доступен на сайте, в ботах и в приложении. Коваленко сообщил:

"Именно на его основе формируются фактические графики на текущий день. Что это значит? Фактический график не противоречит вероятному, а значит, в последнем указаны временные промежутки, когда свет должен быть гарантирован. Да, этих слотов меньше, чем хотелось бы, и они действуют только при условии отсутствия экстренных отключений. Последние возможны в случае обстрелов или серьезных изменений в работе энергосистемы".

В-третьих, ситуация не позволяет делать прогноз хотя бы на день вперед.

"Мы живем в сложное время. Энергетики работают 24/7, чтобы улучшить состояние системы и повысить ее устойчивость", - добавил он.

Коваленко советует настроить оповещения в ботах, приложениях и следить за официальными каналами, государственными - такими как Минэнерго и Укрэнерго, а также за своим оператором системы распределения и поставщиком.

"График на завтра уже опубликован. Ситуация должна немного улучшиться", - сообщил Коваленко и призвал не забывать о первых двух выводах, озвученных им выше.

Отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что графики отключений света в Украине могут отменить на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Только солнечная генерация может дать до 1 ГВт мощности.

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