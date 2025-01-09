8 января суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

В Украине в пятницу, 10 января, не планируется введение графиков отключения света. Об этом компания "Укрэнерго" сообщила в приложении "Киев Цифровой".

В своем Telegram-канале они отметили, что сегодня, 9 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня - в среду.

Там также добавили, что 8 января суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и в предыдущий день - во вторник, 7 января.

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"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование", - добавили в компании.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину вместо Словакии. В Варшаве также заявили, что поведение словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который угрожал отключить свет Украине, противоречит политике Европы.

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Сергей Нагорняк рассказал, поднимут ли тарифы на свет в Украине.

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