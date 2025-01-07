Сергей Нагорняк отметил, что рыночная цена на электроэнергию достигает 7-8 грн за киловатт.

В Украине на данный момент нет предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию. Правительство расширило список категорий граждан, которым получают электроэнергия по льготному тарифу.

"Сейчас рыночная цена на электроэнергию достигает 7-8 грн за киловатт, и государственные энергокомпании частично недополучают прибыль, но они продают электроэнергию на рынке для частных и государственных компаний, поэтому этих денег хватает, чтобы покрыть себестоимость и получить прибыль", - объяснил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Сергей Нагорняк.

При этом он указал, что с 1 января в Украине расширили категории населения, которые могут получать электроэнергию по льготному тарифу.

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"Это совладельцы больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жители таких домов могут платить за электроэнергию 2 грн 64 коп. за киловатт до конца апреля 2025 года. Также имеющий двухзонный счетчик может платить в ночное время по 1 грн 32 коп. за киловатт. Такие же тарифы действуют для граждан, установивших электрические котлы", – напомнил нардеп.

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Постановление Кабмина №632 от 31.05.2024 устанавливает для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию в 4,32 грн/кВт∙ч.

В своью очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко в ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко уточнил, что тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 30 апреля 2025 года.

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