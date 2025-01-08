Украинцев призвали ограничить использование домашних электроприборов с большим потреблением электроэнергии.

В четверг, 9 января, в Украине, не планируют вводить графики отключения света. Об этом "Укрэнерго" сообщило в приложении "Киев Цифровой".

В Telegram-канале компании отмечается, что сегодня, 8 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на том же уровне, что и в предыдущий день - во вторник.

Кроме того, в "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование домашних электроприборов с большим потреблением электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00, а также с 06:00 до 11:00. Среди них выделяются электроплита, стиральная машина, бойлер и кондиционер.

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"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование", - заявили в компании.

Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию, несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо. Весной прошлого года компания SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт с нашей страной.

Кроме того, народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Сергей Нагорняк рассказал, поднимут ли тарифы на свет в Украине. Он отметил, что рыночная цена на электроэнергию достигает 7-8 грн за киловатт.

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