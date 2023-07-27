В течение августа нефть будет дорожать, полагает эксперт.

Уже этой осенью стоит ожидать, что цены на топливо в Украине вырастут до 60 гривень за литр из-за постепенного увеличения мировых цен на нефть.

Такое мнение высказал основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин. Так, из-за сокращения добычи сырой нефти Саудовской Аравией цены на нее полетели вверх. В течение августа ее стоимость достигнет 90 долларов за баррель, что отразится на цене горючего на наших АЗС.

"90 долларов бочка нефти на мировом рынке равно 60 гривень литр бензина на АЗС в Украине. В течение августа нефть будет дорожать до 90 долл. Котировка дизеля идет как нить за иглой. На колонке цена меняется по средней закупке сетей АЗС за последние 2-3 недели. То есть в середине сентября все произойдет", - написал он.

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По его словам, это еще оптимистичный сценарий. По мнению Леушкина, вероятнее всего, цены на топливо до конца лета будут расти еженедельно на 1-2 гривни.

"Вероятность прогноза - 90%. А мы как раз налоги вернули, топливников силовики кошмарить начали. Просто джек-пот, господа", - добавил владелец сети АЗС.

Новости о ценах на топливо - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Леушкин, основатель группы "Прайм", указал на то, что в результате возврата довоенных налогов на топливо с 1 июля, крупные сети АЗС, известные как маркет-мейкеры, увеличат цены на топливо до двух гривень к концу июля.

Однако уже 3 июля сети АЗС Украины увеличили цены на топливо от 1 до 5 гривень за литр, а 5 июля стоимость бензина марки А-95 в некоторых сетях выросла еще на 2 гривни за литр.

Недавно Льоушкин также не порадовал украинцев своими прогнозами, отметив, что уже на этой неделе вполне вероятен существенный рост цен на топливо из-за изменения нефтяных цен и окончания "доналогового" ресурса.

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