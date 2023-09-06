С июля цены на топливо выросли на 8 гривень, до конца года обещают еще на 5.

Из-за того, что мировая цена на нефть пробила 90 долларов за баррель, цены на бензин и дизель на наших АЗС до конца года вырастут на 5 гривень, рассказал основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Льоушкин.

"Плюс 5 гривень до конца года на литре дизеля и бензина. Причем две-три гривни в первой половине осени, а еще гривня-две - ближе к зиме", - сообщил он.

Таким образом, исходя из текущих средних цен по всем АЗС премиальный бензин А-95+ может вырасти в стоимости до 60 гривень за литр до конца года (55 гривень на сегодня). Обычная "пятерка" может достичь 58 гривень за литр, а дизтопливо - 57-58 гривень.

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Однако маркетинговыми скидками, по словам эксперта, все еще можно будет "срезать" несколько гривень роста. Поэтому стелы некоторых АЗС могут показать увеличение цен на топливо меньше, чем на 5 гривень.

Со всем тем, эксперт прогнозирует, что горючего на украинском рынке будет достаточно - дефицита не ожидается.

"Дефицита не будет, профицит будет... Горючего навезли под максимальную жатву. Теперь его профицит немного сдержит рост цен, но точно не отменит его", - подытожил Дмитрий Леушкин.

Ситуация на АЗС

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме того, начали действовать довоенные ставки акцизов: на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

Цены на нефть 30 августа продолжили рост. Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель.

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