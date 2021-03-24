По словам эксперта, текущие тренды на биржах и прогнозы аналитиков говорят о сохранении высоких цен на газ в апреле-сентябре текущего года.

На фоне высоких оптовых цен на газ годовая цена голубого топлива, которую с 1 мая предложат населению поставщики, будет находиться на уровне выше 8 грн за куб. м.

Такое мнение выразил эксперт «Украинской энергетической ассоциации» Валентин Землянский на странице ассоциации в Facebook.

Читайте такжеБолее 90% украинцев считают тарифы на энергоносители завышенными – опрос

«Такой ожидаемый «низкий сезон» на газовом рынке обещает быть не таким уж и низким. Традиционно на европейском (а теперь уже и украинском) рынках цена на газ снижается после окончания отопительного сезона. Пока же текущие тренды на биржах и прогнозы аналитиков говорят о сохранении на достаточно высоком уровне цен на газ в апреле-сентябре текущего года», - написал он.

По словам эксперта, в начале прошлой недели цены на ресурс апреля в Украине колебались от 7300 до 7900 грн за тыс. куб. м. На мартовский ресурс все еще сохранялся высокий спрос, который торговался в начале недели по ценам 7500-7900 грн за тыс. куб. м.

«На фоне достаточно высоких цен с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, как и цена апреля, будет находиться на уровне 8 и более гривен за кубометр», - сказал он.

Землянский отметил, что, по оценкам экспертов, вопрос цены на газ по-прежнему будет иметь высокий уровень политизации. Во-первых, указанный ценовой диапазон выходит за рамки правительственного «прайс-кэпа», который был установлен в январе-марте на уровне 6,99 грн за кубометр. Во-вторых, на это повлияет и ситуация с ростом задолженности потребителей как за газ, так и за тепло, поставленное в отопительный сезон. Он добавил, что по состоянию на начало февраля долг потребителей уже составил более 80 млрд грн.

Что этому предшествовало

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена с 1 мая 2021 года утвердить годовую цену на газ для населения для каждой работающей на рынке газопоставляющей компании.

Поставщики природного газа обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и другую информацию о предложении.

1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. В январе 2021 года правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина