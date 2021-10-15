Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер.

Российский газовый монополист "Газпром" в 2021 году трижды уменьшал транзит газа по территории Украины.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Газпром" трижды уменьшал транзит через Украину в 2021 году. 1 января 2020 года со 186 млн куб. м в сутки до 124 млн куб. м, с 1 сентября снизил до 109 млн куб. м, а 1 октября после начала поставки газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки - до 86 млн куб. м, хотя платит за 109 млн куб. м", - написал Макогон.

По его словам, "Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже уплачены, и не только в Украине, но и в других странах, например, в Словакии.

Читайте такжеЕвросоюз поможет Украине с газом - председатель ЕврокомиссииДиректор ОГТСУ подчеркивает,что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд куб. м газа, а ежедневную транспортировку 109 млн куб. м. В то же время, сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн куб. м в сутки. Следовательно, заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер.

"Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" не использует даже те мощности, которые уже оплачены", - подчеркнул Макогон, добавив, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока 2".

Напомним, 1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

Транзит российского газа через Украину

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено бронирование "Газпромом" мощностей для транзита газа в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / сутки) в 2021-2024 годах.

В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38% по сравнению с предыдущим годом - до 55,8 млрд кубометров. В 2019 транзит газа через Украину составил 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. об.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Гирнык