Российский президент Владимир Путин утверждает, что из украинских хранилищ якобы откачивают газ, предназначенный для европейских компаний.
Об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, цитирует пресс-служба Кремля.
"Кризис энергетический из-за чего начался в 2008 году с Украиной? Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали – не отдают, они уже сами начали его потреблять. Сейчас уже идут… там некоторые безответственные политики в Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, находящийся в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит", – заявил президент РФ.
Он добавил, что частные и иностранные операторы начали откачивать хранящийся газ.
Читайте также"Нафтогаз" предложит новую цену на газ для частных предприятий"И че мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине этими операторами частными, в том числе иностранными операторами", – продолжает Путин.
Для увеличения поставок газа, отметил Путин, нужны соответствующие заявки, но будущие поставки через Украину могут быть якобы "опасны".
"Изношенность ГТС Украины составляет где-то 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние", потому что если труба "лопнет", то Европа останется без этого маршрута", – беспокоится глава Кремля.
Ранее Песков, ссылаясь на Путина, назвал два условия увеличения поставок газа через Украину.
Транзит газа через Украину:
Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.
"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.
Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.
6 октября российский президент Владимир Путин заявил, что России невыгодно перекачивать газ через украинскую ГТС, назвав услугу транспортировки слишком дорогой для РФ.
4 октября после подписанного между Будапештом и "Газпромом" контракта о транспортировке газа через "Турецкий поток" россияне остановили поставку голубого топлива через Украину в направлении Венгрии.
Тогда же премьер Денис Шмыгаль заметил, что Киев не ведет прямых переговоров с РФ. Также не стоит ожидать существенного реэкспорта газа, который хранится в ПХГ Украины, но принадлежит иностранным трейдерам, поскольку обычно такой газ используется в стране хранения.
По данным СМИ, Путин планирует обсудить на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, в частности, поставку газа после окончания действующего договора с Украиной в 2024 году.