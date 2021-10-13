Путин заявил, что в 2008 году "Газпром" требовал от Украины отдать их газ.

Российский президент Владимир Путин утверждает, что из украинских хранилищ якобы откачивают газ, предназначенный для европейских компаний.

Об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, цитирует пресс-служба Кремля.

"Кризис энергетический из-за чего начался в 2008 году с Украиной? Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали – не отдают, они уже сами начали его потреблять. Сейчас уже идут… там некоторые безответственные политики в Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, находящийся в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит", – заявил президент РФ.

Он добавил, что частные и иностранные операторы начали откачивать хранящийся газ.

Читайте также"Нафтогаз" предложит новую цену на газ для частных предприятий"И че мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине этими операторами частными, в том числе иностранными операторами", – продолжает Путин.

Для увеличения поставок газа, отметил Путин, нужны соответствующие заявки, но будущие поставки через Украину могут быть якобы "опасны".

"Изношенность ГТС Украины составляет где-то 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние", потому что если труба "лопнет", то Европа останется без этого маршрута", – беспокоится глава Кремля.

Ранее Песков, ссылаясь на Путина, назвал два условия увеличения поставок газа через Украину.

Транзит газа через Украину:

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

6 октября российский президент Владимир Путин заявил, что России невыгодно перекачивать газ через украинскую ГТС, назвав услугу транспортировки слишком дорогой для РФ.

4 октября после подписанного между Будапештом и "Газпромом" контракта о транспортировке газа через "Турецкий поток" россияне остановили поставку голубого топлива через Украину в направлении Венгрии.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль заметил, что Киев не ведет прямых переговоров с РФ. Также не стоит ожидать существенного реэкспорта газа, который хранится в ПХГ Украины, но принадлежит иностранным трейдерам, поскольку обычно такой газ используется в стране хранения.

По данным СМИ, Путин планирует обсудить на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, в частности, поставку газа после окончания действующего договора с Украиной в 2024 году.

Автор: Яна Ставская