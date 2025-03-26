Компания пытается сосредоточиться на внутреннем рынке, но она потеряла ключевых клиентов.

Российский газовый монополист "Газпром" пытается оправиться от рекордных убытков. Полномасштабное вторжения РФ в Украину разрушает компанию.

Издание Financial Times пишет, что в этом году общий объем поставок в Европу и Турцию может сократится более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом и упадет до 47 млрд куб. м и 34 млрд куб. м в 2034 году, а дефицит составит 15 млрд рублей.

"Газпром" столкнулся с масштабными проблемами - от нарушения цепочек поставок до ограничения доступа к европейскому рынку, на котором компания доминировала, пока не спровоцировала самый тяжелый энергетический кризис в Европе за последние полвека.

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Председатель совета директоров "Газпрома" Елена Илюхина хочет объединить разрозненные подразделения газового гиганта в "единую, вертикально интегрированную компанию". Кроме того, предлагается сократить расходы - от командировок и аренды офисов до связей с госорганами - и избавиться от непрофильных активов, в том числе от сети метановых заправок.

Также она предложила провести самое масштабное сокращение персонала в штаб-квартире компании. В начале 2025 года Илюхина представила подробную схему сокращения штата, которая предусматривала закрытие как минимум трех департаментов, в том числе, созданного в 2022 году для поиска путей замены западных технологий российскими альтернативами. Еще восемь отделов, включая внешнеэкономические связи и капремонт, предназначены для слияния, а юридические, налоговые и казначейские функции объединят в центральный узел.

Все эти меры должны помочь компании, но пока положение "Газпрома" шаткое. В январе газовый гигант попросил правительство сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа до 2050 года и "исключить конкуренцию" между российскими игроками на мировом рынке СПГ, где он уступает позиции "Новатэку".

Илюхина также настаивает на повышении внутренних цен на газ, утверждая, что нынешняя ситуация не позволяет генерировать достаточно средств для инвестиций в инфраструктуру.

В соответствии с ее реформами компания должна сосредоточиться на внутреннем рынке, предлагая все - от газа до электроэнергии и финансовых услуг. Но в последние годы "Газпром" потерял ключевых клиентов, особенно бизнес с большими капиталами, уступив их "Роснефти", которой руководит давний союзник главы Кремля Игорь Сечин.

Проблемы Газпрома - последние новости

2 мая 2024 года стало известно, что газовый гигант России сообщил о своем первом чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо. После этого "Газпром" приступил к распродаже имущества.

Кроме того, 27 ноября 2024 года акции "Газпрома" рухнули до исторического минимума из-за стремительного обесценивания российского рубля.

18 марта 2025 года стало известно, что Газпром в 2024 году снова понес убытки, которые в этот раз составили 1,076 триллиона рублей или 12,89 миллиарда долларов.

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