План может быть представлен 26 марта.

Европейская комиссия, скорее всего, перенесет запланированную дату публикации дорожной карты по постепенному отказу от последних видов топлива из РФ, включая и сжиженный природный газ, пишет Bloomberg.

Отмечается, что исполнительный орган блока может представить план 26 марта, то есть на месяц позже, чем планировалось изначально. По информации источников издания, это делают для того, чтобы обсудить "деликатное планирование".

"Ожидается, что в дорожной карте будут изложены шаги, необходимые для полного отказа стран-членов Европейского Союза от российского топлива, что является частью усилий, направленных на прекращение финансирования вторжения президента Владимира Путина в Украину", - подчеркивают в издании.

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В Bloomberg напомнили, что сжиженный природный газ из Москвы является одной из крупных энергетических зависимостей Европы после того, как в конце прошлого года прекратились трубопроводные потоки через Украину. В частности, в 2024 году ЕС импортировал рекордные объемы переохлажденного топлива из РФ, а Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими импортерами.

"Группа из 10 стран ЕС настаивала на усилении мер против России путем введения ограничений на природный газ и сжиженный природный газ, однако эти усилия осложняются необходимостью обеспечить единодушие среди всех 27 членов блока. Комиссия поставила перед собой необязательную цель освободиться от российских поставок до 2027 года", - напомнили в материале.

Газовый рынок Европы - последние новости

Ранее издание Politico писало, что Турция хочет заменить Россию на газовом рынке ЕС. По информации СМИ, Анкара сейчас прилагает дипломатические усилия, чтобы начать соответствующий диалог с Брюсселем.

В то же время Bloomberg писало, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом. Отмечается, что несмотря на то, что ЕС сократил зависимость от РФ, потеря одного из последних маршрутов поставки газа увеличит давление на газовый рынок и приведет к резкому росту мировых цен.

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