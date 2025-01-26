Турция хочет договориться о добыче газа возле Кипра, а также готова транспортировать азербайджанский газ.

Турция стремится стать ведущим поставщиком природного газа в Европу на фоне вытеснения России с этого рынка. Анкара сейчас прилагает дипломатические усилия, чтобы начать соответствующий диалог с Брюсселем, пишет Politico.

Посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи заявил в комментарии изданию, что энергетическое сотрудничество будет поставлено на первый план повестки дня в рамках запланированного "размораживания" отношений с ЕС.

"У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 миллиардов кубометров газа, которые поступают в основном из Азербайджана - и мы можем легко расширить это, подключив его к средиземноморскому газу. Наша роль есть, наш потенциал есть", - сказал дипломат.

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Как отмечает Politico, энергетические переговоры Анкары с Брюсселем были остановлены в 2019 году из-за спора между Турцией и Кипром, страной-членом ЕС, относительно прав на бурение газа на дне Средиземного моря.

Кроме транзита азербайджанского газа и экспорта собственных внутренних запасов, Турция импортирует топливо из России через трубопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря, добавляет Politico. После того, как закончилось соглашение о транзите российского газа по территории Украины, это подводное сообщение осталось единственным маршрутом, через который Москва может выходить на рынок Европы.

Газовый рынок Европы: последние новости

Как писал УНИАН, из-за холодной зимы в Западной Европе и остановки газового транзита через Украину цены на газ в ЕС существенно выросли. Чтобы воспользоваться этим, танкеры с американским сжиженным газом, которые плыли в Азию и Африку, начали разворачиваться в океане и брать курс на Европу.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не планирует возобновлять транзит российского газа, но готова помочь с поставками газа из альтернативных источников. В частности, Украина может поставлять газ из Азербайджана.

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