Международное энергетическое агентство предложило 400 шагов на пути к достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает с 2025 года запретить продавать новые бойлеры на ископаемом топливе, если мир хочет достичь нулевых выбросов углерода к середине этого века.

Это один из 400 шагов на пути к достижению нулевого уровня выбросов, предложенных агентством в специальном отчете, пишет BBC.

Продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей во всем мире должны прекратить к 2035 году.

В МЭА заявляют, что отныне нет места для новых разведок или поставок угля, нефти или газа.

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Отчет приветствовали как важный вклад перед Конференцией ООН по изменению климата в Глазго, которая запланирована на ноябрь этого года. Там страны-участницы попытаются согласовать меры, необходимые для реализации Парижского климатического соглашения на практике.

По данным МЭА, энергетический сектор является источником около 75% выбросов парниковых газов, которые вызывают повышение глобальных температур.

Ученые утверждают, что для защиты мира глобальное потепление должно быть ограничено до 1,5 °C к концу этого века. Чтобы попытаться достичь этой отметки, выбросы парниковых газов надо снизить вдвое к 2030 году, а к 2050-му достичь нуля.

Авторы нового исследования МЭА считают, что дали реалистичную дорожную карту для достижения этой цели, одновременно создавая миллионы рабочих мест и стимулируя экономический рост.

В частности, их отчет предполагает, что к 2050 году глобальная экономика вырастет в два раза, количество людей вырастет на 2 млрд, но спрос на энергию уменьшится на 8%. При чем, это достигается без углеродных компенсаций и мало зависит от технологий удаления углерода из воздуха.

При этом, план не предусматривает новых поставок угля, нефти или газа.

Однако, отмечает BBC, план МЭА по достижению нулевых выбросов потребует больших инвестиций и беспрецедентного международного сотрудничества. Это также окажет прямое влияние на потребителей во всем мире.

Отопление домов газом или нефтью в настоящее время является основным источником выбросов углерода во многих странах. Например, на это приходится около 20% выбросов CO2 в США и Британии.

Путь МЭА к нулевым выбросам углерода предполагает, что уже через четыре года не должны продаваться новые котлы на ископаемом топливе, за исключением случаев, когда они совместимы с водородом.

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МЭА отмечает, что наряду с экологизацией энергетической системы ее нужно будет расширить, чтобы обеспечить электроэнергией 785 миллионов человек в мире, которые пока не имеют к ней доступа.

Для решения этой проблемы миру придется вчетверо увеличить производство ветровой и солнечной энергии по сравнению с 2020 годом.

Также в отчете отмечают, что до 2035 года необходимо прекратить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2040 году все мировое производство электроэнергии не должно иметь выбросов.

Хотя масштабы изменений являются беспрецедентными, МЭА считает, что таким образом можно создать около 14 миллионов рабочих мест к 2030 году, тогда как инвестиции в производство энергии взлетят до $5 трлн, что будет способствовать росту глобального ВВП.

"Масштабы и скорость усилий, которых требует эта критическая и грозная цель - наш лучший шанс справиться с изменениями климата и ограничить глобальное потепление до 1,5 °C - пожалуй, самый большой вызов, с которым человечество когда-либо сталкивалось", - говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Путь МЭА к этому светлому будущему прогнозирует исторический всплеск инвестиций в чистую энергию, что создает миллионы новых рабочих мест и поднимает глобальный экономический рост. Направление мира на этот путь требует мощных и надежных политических действия правительств, подкрепленных гораздо более тесным международным сотрудничеством", - добавил Бироль.

Беспокойство экологов из-за плана MЭA

Один из вопросов, который вызвал беспокойство среди экологов, заключается в том, что в отчете речь идет о недоказанных технологиях, такие как улавливание, использование и хранение углерода (CCUS).

Существует также озабоченность по поводу биоэнергетики, которая включает использование деревьев, сельскохозяйственных культур и растений для получения жидкого топлива или для производства электроэнергии.

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Путь МЭА к нулевым выбросам углерода предполагает значительное увеличение использования (примерно на 60%) этого источника энергии. При этом, по оценкам, энергетические культуры и лесные насаждения займут на 25% больше территорий, чем сегодня используется для производства биоэнергии.

"Сжигание лесов для получения энергии - последнее в параде ошибочных климатических решений. К сожалению, МЭА купилась на него и предлагает абсолютно нереальные уровни биоэнергетики, которые навредят лесам во всем мире и ухудшат климатические изменения. Вместо того, чтобы сжигать деревья для получения энергии, нам следует сосредоточиться на сокращении использования ископаемого топлива, максимизации энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, таких как солнечные, ветровые, геотермальные и тепловые насосы", - отмечает представитель брюссельской общественной организации Fern, которая проводит кампанию по защите лесов и людей, Ханна Моват.

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Автор: Александр Топчий