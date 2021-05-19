Уже через 4 года не должны продаваться новые котлы на ископаемом топливе / фото ua.depositphotos.com

Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает с 2025 года запретить продавать новые бойлеры на ископаемом топливе, если мир хочет достичь нулевых выбросов углерода к середине этого века.

Это один из 400 шагов на пути к достижению нулевого уровня выбросов, предложенных агентством в специальном отчете, пишет BBC.

Продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей во всем мире должны прекратить к 2035 году.

В МЭА заявляют, что отныне нет места для новых разведок или поставок угля, нефти или газа.

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Отчет приветствовали как важный вклад перед Конференцией ООН по изменению климата в Глазго, которая запланирована на ноябрь этого года. Там страны-участницы попытаются согласовать меры, необходимые для реализации Парижского климатического соглашения на практике.

По данным МЭА, энергетический сектор является источником около 75% выбросов парниковых газов, которые вызывают повышение глобальных температур.

Ученые утверждают, что для защиты мира глобальное потепление должно быть ограничено до 1,5 °C к концу этого века. Чтобы попытаться достичь этой отметки, выбросы парниковых газов надо снизить вдвое к 2030 году, а к 2050-му достичь нуля.

Авторы нового исследования МЭА считают, что дали реалистичную дорожную карту для достижения этой цели, одновременно создавая миллионы рабочих мест и стимулируя экономический рост.

В частности, их отчет предполагает, что к 2050 году глобальная экономика вырастет в два раза, количество людей вырастет на 2 млрд, но спрос на энергию уменьшится на 8%. При чем, это достигается без углеродных компенсаций и мало зависит от технологий удаления углерода из воздуха.

Продажа новых бензиновых и дизельных авто должны прекратить до 2035 года / фото УНИАН

При этом, план не предусматривает новых поставок угля, нефти или газа.

Однако, отмечает BBC, план МЭА по достижению нулевых выбросов потребует больших инвестиций и беспрецедентного международного сотрудничества. Это также окажет прямое влияние на потребителей во всем мире.

Отопление домов газом или нефтью в настоящее время является основным источником выбросов углерода во многих странах. Например, на это приходится около 20% выбросов CO2 в США и Британии.

Путь МЭА к нулевым выбросам углерода предполагает, что уже через четыре года не должны продаваться новые котлы на ископаемом топливе, за исключением случаев, когда они совместимы с водородом.

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МЭА отмечает, что наряду с экологизацией энергетической системы ее нужно будет расширить, чтобы обеспечить электроэнергией 785 миллионов человек в мире, которые пока не имеют к ней доступа.

Для решения этой проблемы миру придется вчетверо увеличить производство ветровой и солнечной энергии по сравнению с 2020 годом.

Также в отчете отмечают, что до 2035 года необходимо прекратить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2040 году все мировое производство электроэнергии не должно иметь выбросов.

Хотя масштабы изменений являются беспрецедентными, МЭА считает, что таким образом можно создать около 14 миллионов рабочих мест к 2030 году, тогда как инвестиции в производство энергии взлетят до $5 трлн, что будет способствовать росту глобального ВВП.

"Масштабы и скорость усилий, которых требует эта критическая и грозная цель - наш лучший шанс справиться с изменениями климата и ограничить глобальное потепление до 1,5 °C - пожалуй, самый большой вызов, с которым человечество когда-либо сталкивалось", - говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Путь МЭА к этому светлому будущему прогнозирует исторический всплеск инвестиций в чистую энергию, что создает миллионы новых рабочих мест и поднимает глобальный экономический рост. Направление мира на этот путь требует мощных и надежных политических действия правительств, подкрепленных гораздо более тесным международным сотрудничеством", - добавил Бироль.

Беспокойство экологов из-за плана MЭA

Один из вопросов, который вызвал беспокойство среди экологов, заключается в том, что в отчете речь идет о недоказанных технологиях, такие как улавливание, использование и хранение углерода (CCUS).

Существует также озабоченность по поводу биоэнергетики, которая включает использование деревьев, сельскохозяйственных культур и растений для получения жидкого топлива или для производства электроэнергии.

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Путь МЭА к нулевым выбросам углерода предполагает значительное увеличение использования (примерно на 60%) этого источника энергии. При этом, по оценкам, энергетические культуры и лесные насаждения займут на 25% больше территорий, чем сегодня используется для производства биоэнергии.

"Сжигание лесов для получения энергии - последнее в параде ошибочных климатических решений. К сожалению, МЭА купилась на него и предлагает абсолютно нереальные уровни биоэнергетики, которые навредят лесам во всем мире и ухудшат климатические изменения. Вместо того, чтобы сжигать деревья для получения энергии, нам следует сосредоточиться на сокращении использования ископаемого топлива, максимизации энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, таких как солнечные, ветровые, геотермальные и тепловые насосы", - отмечает представитель брюссельской общественной организации Fern, которая проводит кампанию по защите лесов и людей, Ханна Моват.

Экологи призывают сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии / фото REUTERS

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Автор: Александр Топчий