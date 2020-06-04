В США предложили расширить санкции против «Северного потока-2»

В частности, сенаторы предлагают распространить санкции на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования.

Группа американских сенаторов намерена внести на рассмотрение Конгресса законопроект, расширяющий санкции США против газопровода «Северный поток-2».

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

В частности, сенаторы предлагают распространить санкции на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Предлагается ввести ограничения в отношении компаний, страхующих суда-трубоукладчики, и предприятий, которые оказывают услуги или предоставляют помещения для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода.

Сенатор-республиканец Тед Круз, один из авторов законопроекта, считает, что проект газопровода представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен». Сенатор-демократ Джинн Шейхин утверждает, что газопровод угрожает Украине и энергетической независимости Европы.

Напомним, 15 мая Федеральное агентство по сетям отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении строящегося газопровода «Северный поток-2» от соблюдения норм Третьего энергопакета ЕС.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые приняла палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

11 января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток-2», его запуск возможен в первом квартале 2021 года.

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