"Нафтогаз" больше не обязан продавать газ по льготной цене - Кабмин
Кабинет министров Украины отменил специальные обязательства (ПСО) Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" продавать газ населению по льготной цене с августа в связи с открытием конкурентного рынка газа.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня без обсуждения.
Подробности решения Кабмина
В пояснительной записке к постановлению сказано, что "Нафтогаз Украины" освобождается от обязательства осуществлять обязательную продажу газа газопоставляющим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению.
Что этому предшествовало
- С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
- Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины". Стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.
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