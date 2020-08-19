"Нафтогаз" больше не обязан продавать газ по льготной цене - Кабмин

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, где его стоимость будет определять рынок.

Кабинет министров Украины отменил специальные обязательства (ПСО) Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" продавать газ населению по льготной цене с августа в связи с открытием конкурентного рынка газа.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня без обсуждения.

Подробности решения Кабмина

В пояснительной записке к постановлению сказано, что "Нафтогаз Украины" освобождается от обязательства осуществлять обязательную продажу газа газопоставляющим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению.

Что этому предшествовало

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины". Стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.

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Автор: Анна Бредихина