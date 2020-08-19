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"Нафтогаз" больше не обязан продавать газ по льготной цене - Кабмин

14:46, 19 августа 2020
Энергетика
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"Нафтогаз" будет продавать населению газ по рыночной цене / REUTERS

Кабинет министров Украины отменил специальные обязательства (ПСО) Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" продавать газ населению по льготной цене с августа в связи с открытием конкурентного рынка газа.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня без обсуждения.

Подробности решения Кабмина

В пояснительной записке к постановлению сказано, что "Нафтогаз Украины" освобождается от обязательства осуществлять обязательную продажу газа газопоставляющим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению.

Что этому предшествовало

  • С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
  • Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины". Стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.

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Автор: Анна Бредихина

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