Цена импортного газа в Украине выросла на 60% - Минэкономики

В июле средняя цена импортного газа в Украине подскочила до 140,6 долл. за тысячу кубометров.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июле 2020 года составила 140,6 долл. за тысячу кубометров, что на 60% больше, чем в июне 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2020 года, которая составляет 3673,5 грн, или 140,6 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

В июне 2020 года средняя цена импортного газа в Украине составила 88,4 долл. за 1 тыс. куб. м.

Рынок газа

С 1 августа в Украине заработал рынок природного газа для бытовых потребителей, где его стоимость будет определять рынок. Ожидалось, что цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа, но благодаря заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) это произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

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