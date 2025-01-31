Зампредседателя "Новатэка" Денис Соловьев предложил встретиться с тремя политическими организациями в Брюсселе.

Крупнейшая в России компания по производству сжиженного природного газа "Новатэк" обратилась к аналитическим центрам в Брюсселе, чтобы повлиять на их позицию в отношении возможного ужесточения санкций со стороны ЕС.

Как пишет Financial Times, на этой неделе "Новатэк" обратился к Европейскому политическому центру, Bruegel и Центру по регулированию в Европе с просьбой о встрече с заместителем председателя компании Денисом Соловьевым. Все аналитические центры, которые влияют на решения ЕС посредством отчетов и политических предложений, отклонили запрос.

Целью встречи было "вести с вами открытый разговор об энергетической безопасности, роли СПГ и последних событиях в энергетической политике ЕС".

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Четвертая организация, попросившая не называть ее имени, заявила, что также получила запрос, и сказала, что "на данный момент вопрос приостановлен".

Отмечается, что запланированная поездка Соловьева в Брюссель совпадает с жаркими дебатами среди правительств ЕС о том, следует ли блоку запретить импорт российского СПГ, последнего ископаемого топлива, которое до сих пор было защищено от ограничений, введенных в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

При этом, ни Соловьев, ни другие руководители "Новатэка", ни сама компания не подлежат индивидуальным санкциям в ЕС.

Издание напоминает, что на этой неделе Европейская комиссия предложила ввести ограниченные запреты на поставку российского СПГ в порты ЕС, которые не подключены к основной газовой сети блока. Это предложение еще не получило поддержки среди 27 правительств блока и должно быть единогласно поддержано для принятия.

Поставки российского СПГ в Европу

Импорт СПГ из России в прошлом году достиг рекордных показателей и составляет более 20 процентов от общего импорта блока сверхохлажденного топлива. Более 90 процентов объемов было получено с заводов, контрольный пакет акций которых принадлежит "Новатэку": "Ямал СПГ" и "Высоцк СПГ".

Недавно "Высоцк" был добавлен в санкции США. Президент Дональд Трамп дал понять, что готов ввести дополнительные ограничения на российскую экономику, если Кремль не прекратит войну в ближайшее время.

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