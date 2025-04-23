Возможные варианты действий изложат в "дорожной карте".

Европейская комиссия изучает возможность законодательно запретить компаниям в ЕС подписывать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива.

Издание Reuters пишет, что Еврокомиссия также работает над юридическими вариантами, которые позволят европейским компаниям разорвать существующие контракты на поставку газа с Россией без применения штрафных санкций.

Поскольку некоторые государства-члены поклялись заблокировать любые санкции ЕС в отношении российского газа, Комиссия вместо этого рассматривает другие инструменты, которые могут ускорить прекращение зависимости Европы от российских энергоносителей. Она планирует изложить возможные варианты действий в "дорожной карте", которую представят 6 мая.

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Комиссия рассматривает варианты - возможно, включая торговые меры ЕС, - которые могут запретить европейским компаниям заключать новые контракты на поставку российского топлива, сказал один из чиновников. Запрет на заключение новых контрактов направлен на то, чтобы сократить спотовые закупки европейскими компаниями российского сжиженного природного газа (СПГ).

В Еврокомиссии заявили, что любые меры по ограничению импорта российских энергоносителей должны наносить больший ущерб Москве, чем ЕС, и учитывать влияние на энергетическую безопасность Европы и цены на топливо.

Поставки российского газа в Европу

Издание Financial Times писало, что Европейский Союз изучает возможность разрыва газовых контрактов с Россией. Юристы ищут путь, который позволит блоку не выплачивать Москве крупных штрафов.

В свою очередь Reuters писало, что ЕС представит детальный план по отказу от российского газа и нефти. Блок обязался отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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