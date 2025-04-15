Применение пункта о "форс-мажоре" может помочь расторгнуть контракты без штрафных санкций.

Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупных штрафов. Европейская комиссия рассматривает вариант объявления форс-мажора.

Издание Financial Times пишет, что юристы Комиссии изучают возможности в рамках "дорожной карты" по избавлению блока от российского ископаемого топлива к 2027 году. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в период с февраля 2024 по февраль 2025 года ЕС заплатил России за нефть и газ 21,9 млрд евро.

В отличие от российского угля, на газ не распространялся запрет на импорт, в то время как ЕС запретил 90% импорта нефти из Москвы. За последние три года импорт поставляемого в страну газа увеличился примерно на 60%, но общий объем экспорта российского газа в страны блока остается самым низким с 2022 года.

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Несмотря на давление со стороны Брюсселя, страны ЕС не смешат заставлять компании сокращать контракты на поставку СПГ из России, опасаясь, что это приведет к росту цен в условиях, когда компании борются с геополитическими потрясениями и высокими издержками.

Комиссия наделила государства-члены полномочиями не допускать подключения российских и белорусских операторов СПГ к портовой инфраструктуре или отправки газа по трубам ЕС, но министры жаловались, что это не дает им достаточно сильных юридических рычагов, чтобы заставить компании разорвать контракты.

Сложность для юристов комиссии заключается в том, что контракты являются секретными и, как правило, отличаются друг от друга. Использование войны в Украине для объявления форс-мажора может оказаться недостаточным с юридической точки зрения, сказал один из представителей ЕС.

Брюссельский аналитический центр Bruegel в этом месяце высказался в пользу пошлин, а не полного запрета на импорт российского газа, отметив, что первый вариант принесет доход ЕС и заставит российских поставщиков снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность. В отличие от санкций, для утверждения пошлин необходимо, чтобы их поддержало большинство стран-членов ЕС.

План ЕС по отказу от нефти и газа из РФ

Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая. Ранее публикацию плана по постепенному отказу от нефти и газа из РФ отложили.

Еврокомиссия не уточнила, какие инструменты будут предложены для ускорения процесса отказа от российских энергоносителей. Журналисты считают, что полный отказ от российского газа означал бы увеличение закупок ЕС у поставщиков, включая США.

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