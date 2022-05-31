Переговоры о возможных пошлинах могут быть начаты, если у ЕС "возникнет ощущение, что (Венгрия) просто выигрывает время".

Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС.

Об этом пишет Financial Times.

На саммите в понедельник вечером лидеры договорились ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а также предоставить временное исключение для российской нефти, доставляемой по трубопроводу, чтобы Венгрия не могла заблокировать эмбарго.

Исключение из запрета, которое выгодно Венгрии и другим государствам-членам, не имеющим выхода к морю, не было связано с какими-либо согласованными временными рамками, что вызывает вопросы о том, может ли Будапешт, в частности, продолжать использовать российскую нефть столько, сколько он пожелает.

Российская нефть, транспортируемая по трубопроводу "Дружба", который обслуживает Венгрию, Словакию и Чехию, и стоит примерно на 20% дешевле, чем альтернативы, которые вынуждены использовать другие страны-члены.

Высокопоставленный представитель Еврокомиссии заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конечном итоге не установит крайний срок, то Брюссель может попытаться предложить ввести пошлину на нефть. Это сделало бы российскую нефть менее конкурентоспособной, потенциально вынудив Москву снизить цену на свою нефть или Венгрию и другие страны заплатить больше.

Введение пошлин на российскую нефть потребует большинства голосов среди 27 государств-членов, а не единогласия, необходимого для обычных санкций, поэтому Орбан не сможет наложить вето на этот шаг. Но некоторые государства-члены рассматривают это как крайнее средство, если переговоры с Венгрией об окончательной дате не принесут результатов, и это может вызвать ожесточенные дебаты на уровне лидеров ЕС.

"Предпочтительный вариант — запрет на импорт. Но пошлина — это "альтернативная возможность, которую мы можем рассмотреть", — сказал высокопоставленный чиновник комиссии.

Он добавил, что переговоры о возможных пошлинах могут быть начаты, если "у нас возникнет ощущение, что (Венгрия) просто выигрывает время".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – написал он.

По его словам, новые санкции в отношении России также предусматривают запрет трех российских государственных вещателей. В шестом пакете также предусмотрено отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк" и введение санкций против ответственных за военные преступления в Украине лиц.

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