Убытки России из-за нефтяного эмбарго будут исчисляться миллиардами долларов.

Из-за нефтяного эмбарго, согласованного членами ЕС, Россия будет терять около 10 млрд долларов в год.

Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам издания, на морские поставки приходится около двух третей российского импорта нефти. Когда эмбарго заработает, Россия будет терять до 10 миллиардов долларов в год в виде упущенной выгоды от экспорта.

Это связано с тем, что запрет вынудит Россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже стоит примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цены фьючерсных трейдеров на Brent.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – написал он.

По его словам, новые санкции в отношении России также предусматривают запрет трех российских государственных вещателей. В шестом пакете также предусмотрено отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк" и введение санкций против ответственных за военные преступления в Украине лиц.

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