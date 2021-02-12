Синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Европейский парламент полностью поддержал интеграцию Украины в европейскую континентальную энергетическую сеть (ENTSO-E).

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Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укрэнерго", ссылаясь на резолюцию Европарламента по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, принятую 11 февраля.

Отмечается, что также Европарламент призвал Украину завершить реформу электроэнергетического рынка и повысить уровень соответствия отраслевого законодательства требованиям ЕС. Прежде всего через усиление независимости оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

По информации пресс-службы, синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

"Украинская сторона выполнила большую часть технологических шагов, необходимых для синхронизации. В частности, в 2019-2020 годах было проведено испытание систем возбуждения на энергоблоках ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Данные, полученные в результате этих испытаний, будут использованы для проведения дополнительных исследований, предусмотренных каталогом мер Соглашения об условиях будущей синхронизации", - сказано в сообщении.

Также на основе данных будет построена общая математическая модель синхронной работы украинской и европейской энергосистем. Успешность такого моделирования является одной из ключевых предпосылок для тестирования ОЭС Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме. Проведение такого теста запланировано в 2022 году.

Согласно сообщению, еще одним ключевым условием для интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть является сертификация "Укрэнерго" как независимого системного оператора по модели ISO (Independent System Operator). Решение по сертификации должна принять НКРЭКУ, после чего Секретариат Энергетического сообщества предоставит свои выводы о соответствии этого решения Третьему энергопакету ЕС.

В "Укрэнерго" отметили, что для этого Верховной Раде необходимо как можно скорее принять законопроект №3364-1, который создает возможность для сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO. Недавно парламентский Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал принять этот документ в первом чтении.

Что этому предшествовало

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

По словам премьер-министра Украины Денис Шмыгаля, благодаря интеграции Объединённой энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-Е существенно повысится стабильность и безопасность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.

По данным оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго", Украина в 2022 году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

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Автор: Анна Бредихина