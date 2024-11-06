Энергосистема готова: названы ключевые факторы для успешного прохождения зимы

Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул роль международных партнеров в подготовке энергосистемы к зиме.

Украинская энергетическая система демонстрирует готовность к зимнему периоду, несмотря на потенциальные угрозы. Об этом журналистка Елена Курбанова поговорила с военным экспертом Сергеем Грабским в эфире Курбанова LIVE.

Журналистка Елена Курбанова подчеркнула значительный прогресс в восстановлении и стабилизации энергетической системы.

"Но тем не менее, то, что можно было восстановить, восстановили. И конечно сейчас мы переживаем более 50 дней у нас нет отключений", - подчеркнула она.

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Курбанова также обратила внимание на безосновательность некоторых негативных прогнозов относительно ситуации в энергетике.

"У энергетических экспертов сейчас есть такая фишка: сказать о том, что зимой мы будем сидеть по 20 часов без света. Но конечно это непонятно как можно спрогнозировать. Или так или так. Будут обстрелы или не будут", - пояснила журналистка.

Она подчеркнула негативное влияние таких прогнозов на общество.

"И конечно, все такие упреки о 20 часах без света - это только нагнетание нашего общества, это выталкивание людей заграницу, это просто умножение этих пугалок. Так нельзя себя вести", - подчеркнула Курбанова.

Военный эксперт Сергей Грабский в свою очередь подчеркнул роль международных партнеров в подготовке энергосистемы к зиме.

"Работа проведена уже колоссальная, которая позволит серьезно изменить ситуацию в нашу пользу", - подчеркнул он.

Грабский также отметил важность открытого рынка электроэнергии и возможности импорта для стабилизации энергоснабжения.

"Абсолютно открытый и прозрачный рынок поставок электроэнергии и мы уже имеем с вами обеспечение электроэнергией гарантированное за счет импорта", - пояснил эксперт.

Ранее народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме, несмотря на угрозы ракетных атак. По ее словам, энергетики сделали все возможное для защиты критической инфраструктуры от атак дронов.