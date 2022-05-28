В Госинспекции ядерного регулирования призывают МАГАТЭ оказать содействие в немедленном выводе российских войск из Энергодара.

Международное агентство по атомной энергии призвали оказать содействие в немедленном выводе российских войск из Энергодара.

С соответствующим призывом выступил и. о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в Facebook.

"После захвата Запорожской АЭС российские оккупационные войска – военные, а также представители российских государственных компаний "Росатом" и "Росэнергоатом" – постоянно терроризируют и непосредственно угрожают жизни сотрудников и жителей оккупированного города Энергодар", – отмечается в сообщении.

При этом, ситуация усугубляется постоянными ракетными атаками территории Украины со стороны России, которая, игнорируя возможные риски и катастрофические последствия, направляет их на атомные электростанции.

Отмечается, что было зафиксировано случаи пролета крылатых ракет, похожих на "Калибр", над Южноукраинскою АЭС (04/16/2022), Хмельницкой АЭС (04/25/2022) и Запорожской АЭС (04/28/2022).

"Эти акты ядерного терроризма в России происходят из-за отсутствия четкой позиции и эффективного ответа МАГАТЭ на многочисленные обращения Украины по этому вопросу, именно поэтому представители России убеждены в своей безнаказанности", – отметил Кориков и выразил мнение, что МАГАТЭ, представленное генеральным директором, находится под влиянием российской пропаганды и не владеет достоверной информацией.

"Мы призываем господина Гросси помочь Украине в выполнении наших требований относительно немедленного вывода российских войск, военной техники и личного состава "Росатома" с территории ЗАЭС и города Энергодар, что стало бы лучшей гарантией безопасной работы Запорожской АЭС, а также требовать прекратить обстрелы территории Украины крылатыми и оперативно-тактическими ракетами, поскольку такие обстрелы потенциально могут привести к планетарной катастрофе, большей по ее последствиям, чем аварии на Чернобыле и Фукусиме вместе взятые", – подчеркнул Кориков.

Ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также оккупирован город-спутник АЭС Энергодар.

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