Все из-за отключения оператора связи Vodafone в Энергодаре - городе-спутнике станции.

Из-за отключения оператора связи Vodafone в Энергодаре "Энергоатом" не имеет возможности передать МАГАТЭ данные о текущей ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время информационного телемарафона.

"В Энергодаре снова отключен Vodafone, у которого есть контракт с МАГАТЭ на передачу данных с Запорожской АЭС. Как всегда, эти данные находятся на защищенных серверах станции, но передать их на сегодня невозможно из-за отключенной связи", - рассказал он, добавив, что всех других украинских операторов в городе-спутнике также отключили.

Кроме этого, Котин рассказал, что особо не рассчитывает на понимание или на быструю реакцию со стороны МАГАТЭ на провокации оккупантов на ЗАЭС, о подготовке которых недавно стало известно.

"По тому опыту, который мы имеем в общении с МАГАТЭ, мы видим, что секретариат агентства находится под очень сильным русским влиянием, там работает очень много российских чиновников", - подчеркнул глава "Энергоатома".

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

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