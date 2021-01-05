Таким образом Госатомрегулирования признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС на определенных проектом уровнях мощности в течение ближайших 10 лет.

ГП НАЭК «Энергоатом» 5 января 2021 года получило лицензию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки» энергоблока №5 Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом Госатомрегулирования признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС на определенных проектом уровнях мощности в течение ближайших 10 лет, установив дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока – 27 мая 2030 года.

Документ подписал и заверил печатью главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, глава ГИЯРУ Григорий Плачков – в присутствии врио президента «НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, заместителя главного госинспектора, директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Бориса Столярчука и главного инженера ЗАЭС Игоря Мурашова.

Лицензия распространяет свое действие на технологический комплекс в составе энергоблока №5 ЗАЭС, а также объектов и сооружений, технологически с ним связанных.

Решение о продлении срока эксплуатации энергоблока №5 ЗАЭС накануне приняла на своем заседании Коллегия ГИЯРУ, основываясь на результатах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета о периодической переоценке безопасности энергоблока №5 ЗАЭС, которую Госатомрегулирования проводила с 9 по 13 ноября 2020 года.

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Автор: УНИАН