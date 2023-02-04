Сейчас в области снабжение электроэнергией неоднородно.

Энергетики попытаются перезапитать сети Одессы через районs, которые не пострадали в результате сегодняшней аварии на одном из энергетических объектов области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький.

По его словам, пока будут проходить восстановительные работы, энергетики, спасатели и т. д. будут работать над тем, чтобы извлекать соответствующую мощность, которая есть в регионе, и отдавать ее потребителям. Также, добавил Кудрицкий, энергетики постараются сконцентрировать весь имеющийся сетевой ресурс, чтобы отдать мощность в Одессу и Одесский район

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"То есть будут пересматривать через районы региона, которые пока не пострадали", - пояснил председатель правления НЭК.

По его словам, сегодня еще состоится совещание, после которого специалисты сделают определенные выводы. Он уточнил, что сейчас в области поставки электроэнергии неоднородно: в Одессе и Одесском районе есть сетевые ограничения, в некоторых районах - нет.

Кудрицький отметил, что из-за обстрелов РФ повреждены все три подстанции, которые питают Одессу и Одесский район.

"Все три подстанции, которые питают Одессу и Одесский район, получили повреждения. По несколько атак пришлось на каждую подстанцию. Это были и ракетные атаки, и дроны-камикадзе... Мы потеряли очень много оборудования, в том числе автотрансформаторное. Из-за этого значительно снизилась надежность питания региона", - сказал он.

Как рассказал председатель правления НЭК, оборудование подстанции, на которой сегодня произошла авария, восстанавливали, но его физический ресурс подошел к своему концу: оно сломалось, и это спровоцировало пожар. Вследствие этого очень сильно снизилась надежность энергоснабжения в регионе.

Специалисты решают, как обеспечить надежное электроснабжение в Одессу, уменьшить интервалы отключений (отсутствие света) у потребителей. Сейчас ускоряются работы по восстановлению всех энергообъектов Одесской области, пострадавших от обстрелов.

Пожар на энергообъекте в Одессе: актуальная информация

В субботу, 4 февраля, на одном из центральных объектов энергетической инфраструктуры Одесского района возник пожар, который оставил без света Одессу и некоторые прилегающие территории.

В Укрэнерго объяснили, что масштабная авария на подстанции произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак россиян.

В ОВА заявили, что света нет почти у 500 тысяч абонентов. По состоянию на 18: 13 В Одессе запитана критическая инфраструктура, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения.

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