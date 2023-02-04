По словам Марченко, повреждения энергосистемы комплексные и очень тяжелые.

На фоне аварии на одном из энергетических объектов в Одесской области энергосистема получила значительные повреждения. Сейчас давать какие-то прогнозы по завершению ремонта рано.

"На одном из энергетических объектов НЭК "Укрэнерго" возникла серьезная авария, которая вызвала пожар. Из-за этого практически полностью был обесточен Одесской район и город Одесса. По состоянию на сейчас света нет почти у 500 тысяч абонентов", - заявил глава Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

По его словам, в области были приняты экстренные меры для ликвидации последствий аварии и возобновления работы энергосистемы. Марченко провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса президента.

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"По нашей просьбе в Одессу срочно были командированы министр энергетики и глава "Укрэнерго". Вместе с ними уже провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подаче электроэнергии к потребителям", - рассказал глава Одесской ОВА.

Ожидается, что в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС. Они будут задействованы для подключения критической инфраструктуры.

"Первые генераторы ждем уже сегодня вечером... Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано", - отметил Марченко.

По состоянию на 18:13 в Одессе запитана критическая инфраструктура. Об этом рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в медиацентр Одессы.

"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения", – сказал Кудрицкий.

По его словам, вместе с операторами "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, другими службами отрабатывается возможность подключения критической инфраструктуры в автономных источников. Это позволит освободить мощность для потребителей в городе и области. Сейчас "Укрэнерго" фокусируется на восстановлении одной из подстанций Одесской области.

Пожар на энергообъекте в Одессе: актуальная информация

Сегодня утром, 4 февраля, на одном из центральных объектов энергетической инфраструктуры Одесского района возник пожар. В результате город и часть прилегающих территорий остались без света.

В "Укрэнерго" объяснили, что масштабная авария на подстанции, которая питает Одессу, произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак россиян

Позже стало известно, что в Одессу на фоне аварии на подстанции завезут все мощные генераторы, которые есть у Министерства энергетики, а также газотурбинную электроподстанцию. Представители МИД обратятся к Турции по дополнительной поддержке для города в виде плавучих электростанций. В Одессе должны работать все "Пункты несокрушимости".

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