С октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры.

Аварийные бригады энергетиков приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, работы продлятся всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Сейчас ситуация сложная, хотя она и контролируемая. Это уже восьмая волна обстрелов. У нас проблема с тем, что действительно были попадания в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Нам очень повезло, что так хорошо сработало ПВО – 60 из 70 ракет – это хороший результат, было бы значительно хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса", — заявил Сахарук.

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В результате обстрелов почти по всем регионам Украины проводятся аварийные отключения для стабилизации системы.

"Энергетики приступили для устранения повреждений, ночью работы будут продолжаться. Будем стараться сделать так, чтобы как можно скорее вернуться к графикам стабилизационных отключений, чтобы прекратить аварийные отключения", - заявил исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 5 декабря Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено более 70 ракет, из них свыше 60 было сбито. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях.