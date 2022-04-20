В заявлении компании говорится, что Shell поэтапно выводит своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпромнефтью".

Британский энергетический гигант Shell начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ОАО "Газпром" в рамках плана выхода из РФ в ответ на войну против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, десятки сотрудников Shell, временно работавших над проектом по освоению нефтегазоносного шельфа острова Сахалин, вывезли из РФ и перевели на работу в другие представительства компании.

В заявлении компании говорится, что Shell поэтапно выводит своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпромнефтью".

Как сообщал УНИАН, в начале марта компания Shell объявила о намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов.

Вместе с тем Bloomberg 9 апреля сообщило, что Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать используя схему так называемого "смешения товара".

Всего, как писало на днях издание The Moscow Times, от российской нефти полностью отказались Shell, BP, Eni и TotalEnergies, а 15 крупнейших нефтетрейдеров анонсировали сокращение закупок в мае.

За две недели апреля нефтяная промышленность Российской Федерации потеряла 7,4% ежедневной добычи. По прогнозам, добыча ключевого экспортного товара РФ будет только падать.