Кулеба призывает все транснациональные компании мира разорвать связи с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к транснациональной корпорации Shell в связи с тайной закупкой российской нефти.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

"Мне сказали, что Shell вчера без широкой огласки купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: неужели российская нефть не пахнет украинской кровью для вас? Я призываю всех сознательных людей во всем мире требовать от многонациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", - подчеркнул Кулеба.

Такую реакцию главы МИД Украины вызвала информация от Bloomberg о том, что компания Shell купила партию российской нефти Urals с рекордной скидкой.

Так, за баррель заплатили 28,45 доллара. При этом груз купили с доставкой.

Как сообщал УНИАН, Кулеба призывает страны Запада ужесточить санкции против Российской Федерации и разорвать все связи с этой страной, в том числе ввести эмбарго на российскую нефть.