В ведомстве обосновали повышение тарифа на электричество систематическим разрушением со стороны России энергетической инфраструктуры Украины.

Кабмин на заседании 31 мая установил единую фиксированную цену для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт в час до 30 апреля 2025 года, сообщил министр энергетики Герман Глущенко по итогам заседания.

Отмечается, что в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт ч (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц).

При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

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"Повышение тарифа - это сложный, но необходимый шаг. Цель - не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", - отметил Галущенко.

Министр также отметил, что если бы Россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

По его словам, в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня - почти 7,5 грн/кВт*ч. Но государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

"Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства - адресные субсидии", - добавил Галущенко.

В ведомстве пояснили, что при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Повышение тарифа на электроэнергию

24 мая министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. По его словам, тарифы тогда должны были быть дифференцированы и учитывали бы объемы потребления электроэнергии.

31 мая правительство подняло тариф на электричество для населения на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. При этом дифференциации тарифов по объему потребления, которая ожидалась ранее - сохранить сниженную цену для тех потребителей, кто использует не более 100 кВт в час, - не будет.

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