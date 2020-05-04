Электроэнергия для промышленности подорожала почти на 50% из-за остановки атомных блоков Кабмином - нардеп

По словам Кисилевского, в эти выходные цена электричества на рынке на сутки вперед составила 1297 гривень за МВт-час.

Из-за остановки работы некоторых атомных блоков и повышения максимальной цены продажи электроэнергии из возобновляемых источников на рынке, цена на электроэнергию для промышленности в выходные выросла на 46%, до 1297 гривень за МВт-час.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Промышленность получила очередной "подарок" от правительства и НКРЭКУ - цена электроэнергии в эти выходные выросла на 46% в сравнении с прошлыми выходными. На это повлияли два основных фактора – остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой "зеленая" электроэнергия продается на энергорынке", - написал он.

По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), накануне приняла решению, которое способствует росту цены на электричество в выходные.

"В пятницу тарифный регулятор НКРЭКУ втихую принял решение, которое привело к резкому росту цены электроэнергии именно в выходные. Так, цена на этих выходных подскочила на 46% относительно цены прошлых выходных. Если неделю назад средняя цена на РСВ (рынок на сутки вперед) за субботу – воскресенье была 886 гривень за МВт-час, то на этих выходных уже 1297 гривень за МВт-час", - пояснил депутат.

Кисилевский считает, что с такой тарифной политикой потребление электричества гарантировано упадет еще, поскольку в таком случае некому будет потреблять.

"Там, где производителей не добил коронавирус, добьет правительство и регулятор. Промышленные предприятия будут сокращать объемы производства и людей", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно за счет ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК "Энергоатом", которая вырабатывает самую дешевую электрическую энергию на рынке.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывел в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации.

Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.