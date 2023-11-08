Поставки остаются высокими всего за несколько недель до встречи группы производителей нефти ОПЕК+ в Вене 26 ноября.

Агрессор отправляет российскую нефть через свои порты со скоростью, близкой к самой высокой за последние четыре месяца.

Как говорится в материале Bloomberg , "около 3,48 миллиона баррелей сырой нефти в день было отправлено из российских портов за четыре недели до 5 ноября".

"Поставки остаются высокими всего за несколько недель до встречи группы производителей нефти ОПЕК+, возглавляемой Россией и Саудовской Аравией, в Вене 26 ноября, чтобы установить целевые показатели добычи на первую половину следующего года", - говорится в статье.

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Как пишет автор материала: "Морские поставки нефти из России мало изменились за четыре недели до 5 ноября и составили 3,48 млн баррелей в сутки. Средний четырехнедельный показатель растет 14-ю неделю подряд, достигнув нового максимума за период с начала января".

Общие нефтегазовые доходы Москвы в октябре взлетели до самого высокого уровня с апреля 2022 года благодаря высоким ценам на нефть и паузе в государственном субсидировании нефтеперерабатывающих предприятий.

За отчетный период до 5 ноября в Китай отправили 1,1 млн баррелей в сутки, в Индию - 1,12 млн. Поставки в Болгарию составляли в среднем около 104 тыс баррелей в сутки, в Турцию - доставили 443 тыс. Еще около 103 тыс баррелей в сутки пришлось на "неизвестные направления", и большая часть этих грузов проходит через Суэцкий канал, пишет агентство.

По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти в ноябре могут вырасти на 200 тыс баррелей в сутки по сравнению с октябрем, достигнув рекордных значений с мая этого года.

Ситуация с российской нефтью

В сентябре 2023 года сообщалось о том, что Россия научилась обходить санкции на нефть и газ, а европейцы боятся их ужесточать.

Financial Times писал о том, что Россия научилась обходить потолок цен на нефть. По информации издания три четверти поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

В октябре 2023 года США ввели санкции против владельцев танкеров за перевозку российской нефти по ценам выше предельного уровня.

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