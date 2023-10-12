Оба танкера, которые совершали заходы в порты России, использовали поставщиков услуг из США при транспортировке нефти российского происхождения.

США ввели первые санкции в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене, превышающей верхний предел цены G7 в 60 долларов за баррель.

Один из них находится в Турции, а другой в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении турецкой компании Ice Pearl Navigation SA, владельца месторождения Yasa Golden Bosphorus, которая, по словам казначейства, перевозила российскую нефть ВСТО по цене выше 80 долларов за баррель после того, как ограничение вступило в силу в декабре прошлого года.

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США также ввели санкции в отношении базирующейся в ОАЭ компании Lumber Marine SA, владельца компании "СКФ Приморье", которая, по данным Минфина, перевозила российскую нефть Novy Port по цене выше 75 долларов за баррель.

"Из-за действий, о которых мы объявляем сегодня, и дальнейших действий, которые мы предпримем в ближайшие недели и месяцы, эти затраты будут продолжать расти, а способность России выдерживать свою варварскую войну будет продолжать ослабевать", - заявил высокопоставленный представитель казначейства. Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам в ходе телефонного разговора.

Турецкая компания Yasa Holding, оператор Золотого Босфора, сообщила, что судно в настоящее время находится в тайм-чартере на 3-5 месяцев у Exxon Mobil (XOM.N).

Однако представитель коалиции по ценовому ограничению, выступавший на условиях анонимности, заявил, что Exxon не является объектом санкций и что компания зафрахтовала судно только после того, как оно доставило и разгрузило российскую нефть.

Яса добавил, что у компании есть необходимая документация от крупных лондонских страховщиков для перевозки грузов российского происхождения и что политика компании уже более года не перевозить российскую нефть.

Оба танкера, которые совершали заходы в порты России, использовали поставщиков услуг из США при транспортировке нефти российского происхождения, сообщило Министерство финансов, не ответив на вопросы об этих поставщиках.

Представитель коалиции по ограничению цен заявил, что американские поставщики услуг не будут подвергаться риску санкций, если другие участники транспортной цепочки предоставят им ложную или вводящую в заблуждение информацию о ценах на российскую нефть.

Ограничения на торовлю российской нефтью

США, другие страны "Большой семерки" и Австралия ввели ограничение в прошлом году, стремясь сократить доходы России от морского экспорта нефти в рамках санкций за вторжение России в Украину.

Ограничение запрещает западным компаниям предоставлять морские услуги, включая страхование, финансирование и транспортировку, для российской нефти, экспортируемой морским транспортом и продаваемой по цене выше 60 долларов за баррель, одновременно стремясь сохранить поставки нефти на рынки. Также были введены ограничения на экспорт российского топлива.

В последние месяцы мировые цены на нефть выросли примерно до 85 долларов за баррель из-за сокращения добычи и истощения запасов мировых производственных мощностей. Это помогло ограничить эффективность ограничения, но действия по ужесточению правоприменения сделают его более эффективным, по мнению людей, которые консультировали Казначейство.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в четверг, что, по предварительным оценкам, экспорт сырой нефти из России в прошлом месяце составил 4,9 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 100 000 баррелей в день ниже среднего показателя мая-июня. Но в нем также говорится, что общий экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в сентябре вырос на 460 000 баррелей в сутки до 7,6 млн баррелей в сутки, причем на долю сырой нефти пришлось 250 000 баррелей в сутки.

Ограничение вынудило Россию и трейдеров, которые хотят участвовать в торговле российской нефтью, инвестировать в то, что в отрасли называют призрачным флотом старых танкеров, уязвимых к утечкам и разливам нефти. Эти суда совершают дальние рейсы для доставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти. Ни одна из стран не ввела санкций в отношении торговли с Россией.

Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак заявил в приложении Telegram, что новые санкции стали результатом работы международной рабочей группы, которую он помог создать, и что нарушения ограничения цен на российскую нефть будут наказаны.

Представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение вынуждает Россию платить около 36 долларов за баррель за эти незападные морские услуги, причем расходы идут на "танкеры, а не на танки", сокращая ее доходы от использования в войне на Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду заявила, что ограничение цен резко сократило доходы России за последние 10 месяцев, и что крайне важно продолжать возлагать на Россию серьезные и растущие расходы из-за ее войны в Украине.