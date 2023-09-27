Сначала РФ потеряла 140 млрд долларов из-за санкций, однако впоследствии сократила убытки.

Россия научилась обходить наложенные санкции на нефть и газ, однако европейцы боятся их ужесточать из-за возможного роста цен на энергоносители.

Как сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире телемарафона, россиянам удается обходить санкции на нефть за счет продажи ее странам, которые не поддержали ценовые ограничения. В частности, крупным партнером стала Индия. Кроме того, россияне подделывают документы, в которых указывают заниженную цену нефти, а европейцы даже не расследуют подделку таких контрактов.

"Санкции сработали и Россия потеряла только на продаже нефти за счет "потолка" 100 миллиардов долларов и 40 млрд долларов от эмбарго на газ. Это правда, что со временем россияне научились находить механизмы для обхода санкций. И эти попытки становятся более успешными", - сказал он

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Милованов отметил, что некоторые европейские страны боятся вводить более жесткие санкции против российской нефти накануне выборов, поскольку боятся роста стоимости нефтепродуктов и цен на газ.

"Сейчас разница между мировой ценой, которая была без санкций и ценой, которую в среднем получит Россия уменьшается каждый месяц и уже по некоторым пунктам составляет 14%. То есть да, россияне приспособились", - подытожил он.

Россия обходит санкции

25 сентября 2023 года издание Financial Times писало о том, что Россия научилась обходить потолок цен на нефть. По информации издания три четверти поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

По расчетам Киевской школы экономики (KSE), устойчивый рост цен на нефть с июля в сочетании с успехом России в снижении скидки на собственную нефть приведет к тому, что доходы России от нефтеэкспорта вырастут минимум на $15 млрд в 2023 году. Растущая независимость Москвы как продавца совпала с сильным ростом цены на нефть — она впервые за 13 месяцев превысила $95 за баррель.

26 сентября 2023 года Bloomberg писал о том, что Россия транспортирует нефть с помощью европейских компаний. Сообщалось, что Москва по-прежнему активно использует европейскую судоходную отрасль.

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