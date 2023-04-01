Отмечается, что поставки газа увеличились на 4%.

Поставки российского газа в Европу в марте выросли на 4% по сравнению с февралем. "Голубое топливо" поставлялось через Турцию и Украину.

По информации Reuters, поскольку поставки российского газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" и "Северному потоку" в 2022 году были приостановлены, единственными маршрутами в Европу остался транзит по газопроводу "Турецкий поток" через Турцию и Украину. Среднесуточный объем газа увеличился до 70,3 млн кубометров в марте по сравнению с 67,5 млн кубометров в феврале.

Общий объем поставок в Европу в течение месяца составил около 2,18 млрд кубометров. Около 1,28 млрд кубометров - в среднем 41,2 млн кубометров в сутки - проходило через Украину, из них 902 млн кубометров - или 29,1 млн кубометров в сутки - через Турцию. Отмечается, что с начала года "Газпром" в общей сложности поставил в Европу 5,9 млрд кубометров газа.

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В прошлом году Россия поставила в Европу по различным маршрутам в общей сложности около 62 млрд кубометров газа. Согласно собственной статистике "Газпрома", общий экспорт в страны дальнего зарубежья, включая Китай и Турцию, сократился почти на 46% до 100,9 млрд кубометров в 2022 году.

Война в Украине и поставки российского газа - что известно

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину союзники Киева стали вводить различные санкции, в том числе и газовые, что значительно сократило доходы Москвы. Так, 28 сентября 2022 года ЕС потребовал ограничить цену на газ.

К 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в Европу почти в два раза, а в январе транзит газа из РФ через Украину упал до исторического минимума.

По состоянию на 25 марта "Газпром" сократил транзит газа через Украину примерно на 15%. 28 марта стало известно, что ЕС намерен предоставить государствам-членам возможность вводить запрет поставки сжиженного природного газа из России без введения новых энергетических санкций.

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