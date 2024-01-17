Реактор находится в безопасном режиме "холодного останова".

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после ряда отказов со стороны оккупантов предоставили вчера доступ в реакторный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая пребывание реактора в режиме холодного останова. Пока команда находилась в реакторном зале, операторы переключили работу насосов охлаждения бассейна с отработавшим топливом с одной цепи безопасности на другую", – говорится в сообщении.

Впрочем, когда эксперты МАГАТЭ посетили турбинный зал, им было отказано в доступе к некоторым его частям.

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Специалисты также посетили комнату системы безопасности, где ранее наблюдали отложения борной кислоты. Во время визита ее наличие подтвердили в трех помещениях.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. С тех пор она не раз находилась на грани катастрофы.

Последний из таких случаев произошел 2 декабря. Тогда на оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут. Благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой.

3 января международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупанты впервые запретили его экспертами проверить реакторные залы. В течение последних двух недель представителей МАГАТЭ не допускают в реакторные залы энергоблоков №1, 2 и 6.

В Энергоатоме тогда заявили, что недопуск инспекторов МАГАТЭ является попыткой скрыть реальную ситуацию на станции.

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