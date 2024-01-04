В течение последних двух недель представителей МАГАТЭ не допускают в реакторные залы энергоблоков №1, 2 и 6.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупанты впервые запретили его экспертами проверить реакторные залы трех энергоблоков Запорожской АЭС.

"Акцентируя внимание на постоянной опасности, с которой сталкивается станция, команда МАГАТЭ в последние недели продолжает слышать регулярные взрывы на некотором расстоянии от станции. Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в состоянии холодного останова, в то время, как четвертый энергоблок находится в состоянии горячего останова для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции", - речь идет в заявлении агентства.

Как рассказали в МАГАТЭ, в течение последних двух недель экспертов не допускают в реакторные залы энергоблоков №1, 2 и 6. Доступ к некоторым частям турбинных залов ЗАЭС также все еще ограничен.

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"Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не предоставили доступ к реакторному залу энергоблока, который находился в состоянии холодного останова. Именно там расположена активная зона реактора и отработанное топливо. Команда будет продолжать запрашивать этот доступ", - добавили в агентстве.

Оккупация ЗАЭС - последние новости

В ночь на субботу, 2 декабря, на временно оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут. Благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой.

Тогда в МАГАТЭ заявили, что это уже восьмой блэкаут на Запорожской атомной электростанции. Они назвали его еще одним напоминанием о шаткой ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными, с каждым днем ухудшается. На ЗАЭС происходит процесс деградации оборудования, что несет с собой большие риски.

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