Тегеран и Каракас намерены сотрудничать в области экспорта нефти, газового конденсата и побочных продуктов нефтедобычи.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Иран и Венесуэла достигли соглашения о наращивании сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как сообщает Tasnim, стороны договорились о совместной разработке месторождений нефти и газа. Кроме того, Тегеран и Каракас намерены сотрудничать в области экспорта нефти, газового конденсата и побочных продуктов нефтедобычи.

Министр нефти Ирана Джавад Оджи и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подписали целую серию соответствующих документов, включая меморандум о взаимопонимании.

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Стороны договорились работать вместе над модернизацией и реконструкцией венесуэльских нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов при помощи технической и инженерно-конструкторской помощи Ирана с целью максимально нарастить мощности этих предприятий.

Позиция Ирана и Венесуэлы

Иран и Венесуэла являются странами-изгоями, так как в течение многих лет находятся под санкциями.

Санкции против Ирана запрещают экспорт в страну атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.

Венесуэла была крупным производителем нефти, добывая более 3,2 млн баррелей в день в течение 1990-х годов, но государственная промышленность потерпела крах из-за недостаточных инвестиций, коррупции и бесхозяйственности.

Санкции, введенные администрацией Трампа, еще больше ухудшили производство и вытеснили западные компании из страны. С 2017 г. США санкционируют физических лиц, предприятия и нефтяные компании, связанные с бывшим режимом Мадуро, как внутри, так и за пределами Венесуэлы.

В мае 2022 года появилась информация о том, что Венесуэла может заменить Россию в нефтяном вопросе. Сообщалось, что в нефтяном эмбарго появляется неожиданный союзник. США готовы были пойти на политические и экономические поблажки в отношении тоталитарной Венесуэлы ради того, чтобы Россия проиграла в войне.

В июне 2022 года в ходе визита венесуэльского президента Николаса Мадуро в Иран Тегеран и Каракас объявили о рассчитанном на 20 лет плане сотрудничества в области нефти, нефтепереработки, нефтехимии, а также обороны, туризма, культуры и сельского хозяйства.

26 марта 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Путин может передать ядерные "Искандеры" Ирану, Сирии и Венесуэле.

27 марта сообщалось о том, что Россия в обмен на дроны поставляет Ирану кибероружие. Также Тегеран согласился предоставить ракеты малой дальности и артснаряды.

12 апреля 2023 года появилась информация о том, что Иран ведет тайные переговоры с Китаем и РФ о приобретении ракетного топлива.

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