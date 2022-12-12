В компании пояснили, что из-за сложности повреждений работы длятся дольше и осложняются плохой погодой.

Из-за массированных ракетных атак россиян на прошлой неделе в энергосистеме все еще сохраняется значительный дефицит мощности.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над устранением последствий российских атак на энергетическую систему Украины.

"По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема подверглась три российских атаки... Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - говорится в сообщении.

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Из-за сложности повреждений работы длятся дольше и осложняются плохой погодой.

"Сейчас для обеспечения баланса в энергосистеме к каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов, применяются аварийные отключения. Детали относительно ограничений потребления и аварийных отключений – в сообщениях местных облэнерго", - добавили в энергокомпании.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциях, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины управляет энергетик.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных атак россиян повреждены все объекты ТЭС и ГЭС.

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