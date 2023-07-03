Российские пропагандисты разносят информацию France24, в эфире которого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что не видел на Запорожской АЭС российские машины со взрывчаткой и заминированные бассейны-охладители. Выглядит так, что Гросси и МАГАТЭ окончательно "слились" под русских. Параллельно, враг активно проводит кампанию на различных информационных площадках, пытаясь "предупредить ядерную катастрофу на ЗАЭС, вызванную действиями Украины".

И это не просто цинизм, это больше, чем цинизм. Но эту типичную информационную войну мы должны выиграть. Особенно, учитывая то, что битву за Каховку мы, к большому сожалению, проиграли. Наши партнеры оказались неспособными предотвратить эту трагедию. Более того, месяцами нас убеждали, что "россияне не будут вредить своим же людям и своим территориям, которые они оккупировали, это же не логично".

Прежде всего, все наши посольства, особенно в ключевых столицах мира, должны ежедневно говорить о том, что РФ не выполняет украинское законодательство

Однако уже давно все должны были бы осознать простую истину - русские не действуют логически. Они руководствуются совершенно другими мотивами, в том числе и желанием нанести максимальный вред и боль Украине и украинцам. Даже, если в результате страдают также и "свои люди".

Что мы должны были бы сейчас публично делать по ситуации с ЗАЭС (примеры действий, точно не исчерпывающий перечень)?

Прежде всего, все наши посольства, особенно в ключевых столицах мира, должны ежедневно говорить о том, что РФ не выполняет украинское законодательство, особенно в части холодного останова 5-го блока ЗАЭС. Решение украинского регулятора было принято 8 июня.

Должен быть счетчик не выполнения требований. Условно, 03.07.2023 - двадцать шестой день невыполнения решения ГИЯРУ по холодному останову 5-го блока. 04.07.2023 года - двадцать седьмой день невыполнения решения... и так далее.

Ведь это свидетельствует о возможном использовании Россией этого блока для создания аварии. И об этом должны быть ежедневно (!) проинформированы все наши партнеры и международные СМИ.

Также мы должны требовать от наших партнеров действовать на опережение

Это надо делать и для того, чтобы потом не было повторения ситуации с месседжами по Каховке, которые доминировали в информационном пространстве США и Европы в течение первых 48 часов после катастрофы: "украинцы обвиняют россиян в подрыве станции, а россияне - украинцев".

Мы должны ежедневно обращать внимание наших партнеров на заявления и президента Украины Владимира Зеленского, и на заявления МАГАТЭ о заминировании на ЗАЭС.

Также мы должны требовать от наших партнеров действовать на опережение. Простыми словами, если РФ решится создать ядерную катастрофу, то должны быть четко определены/договорены и публично прокоммунированы шаги наказания агрессора за трагедию.

"Очередные адские санкции" будут лишь усиливать врага и мотивировать его к еще большим страшным действиям

Кроме того, учитывая возможные масштабы катастрофы, которые будут несопоставимы по размерам и последствиям с применением тактического ядерного оружия, наши партнеры должны добавить ядерную катастрофу к своим "красным линиям". Ведь на самом деле они уже были перейдены, когда Россия взорвала Каховскую ГЭС – зона поражения по состоянию на сегодня уже на порядок больше, если сравнить с применением тактического ядерного оружия, и сопоставима с применением оружия массового поражения.

РФ до сих пор не наказана за эту страшную катастрофу, и именно это мотивирует врага поднимать ставки и рассматривать варианты еще более мощной и страшной трагедии. Наши партнеры должны наконец повзрослеть и начать действовать на опережение, чтобы это предотвратить.

И если, не приведи Боже, катастрофа на ЗАЭС произойдет, независимо от площади и географии поражения, партнеры должны принять решение о "закрытии неба над Украиной" - военные самолеты должны защитить нас, Украину, и себя от ядерного террориста, который действует как типичный социопат.

Другие варианты действий, в том числе и "очередные адские санкции" будут лишь усиливать врага и мотивировать его к еще большим страшным действиям.

Виктория Войцицкая, экс-секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности