Часто потребители считают, что "цвет" газа зависит от его качества, однако это не так.

НАК "Нафтогаз Украины" просит потребителей обращать внимание на цвет пламени в газовых бытовых приборах. Он должен быть исключительно голубым, во всех остальных случаях стоит обращаться в газовую службу.

"Существует распространенный миф, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. На самом деле к качеству газа это явление не имеет никакого отношения. Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют лишь о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью", – пояснили в "Нафтогазе".

Существует несколько причин, почему пламя на газовых бытовых приборах не голубое. Это неправильное регулирование подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки, недостаточное количество кислорода в помещении и недостаточное давление.

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"Итак, первое, что вы должны сделать, когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах – обратиться в службу газа", – сказано в сообщении.

Отмечается, что за низкое давление в системе отвечают облгазы. Именно операторы ГРС устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети. Единый телефон службы газа – 104.

В компании также отметили, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов является опасным и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, например, пожарам или отравлению.

Новости энергетики: это стоит знать

6 ноября из-за российских обстрелов фиксировались обесточивания в семи областях: Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской.

В Главном управлении разведки не исключают, что российские оккупанты снова прибегнут к массированным обстрелам энергоинфраструктуры. Когда начнется новая волна энергетического террора, предсказать трудно.

Тем временем в Киеве вводят автоматическую систему регулирования отопления. По словам городского головы столицы Виталия Кличко, она будет увеличивать или уменьшать подачу тепла, в зависимости от температуры на улице.

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