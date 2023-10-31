Эту систему начали внедрять несколько лет назад, к ней уже подключены сотни домов.

В Киеве власти вводят систему автоматического регулирования подачи отопления. Она будет увеличивать или уменьшать подачу тепла, в зависимости от температуры на улице.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24". По словам мэра, новая система регулирования будет реагировать на погодные условия и, соответственно, автоматически уменьшать или увеличивать подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.

"Эту систему ввели несколько лет назад. Уже несколько сотен домов к ней подключены. Она автоматически регулирует систему индивидуально в каждом доме", – подчеркнул Кличко.

Отопительный сезон в Киеве

Обычно в Киеве, как и по всей Украине, новый отопительный сезон начинается 15-16 октября. Тогда Кличко сообщал, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, являющейся одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней

Уже через несколько дней столбики термометров в столице показывали +18. Несмотря на хорошую погоду, власти решили не останавливать подачу отопления, а свели его к минимуму.

Отметим, что по состоянию на 24 октября ряд абонентов в столице все еще оставались без тепла. Кроме того, в КГГА говорили, что большинство жилых домов города и все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Из-за этого там автоматически ограничивается подача отопления в теплые дни.

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