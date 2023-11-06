Энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме.

В результате вражеских обстрелов есть обесточивания в семи областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на Львовщине выключалась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго", в результате чего без света оставались около 76 тысяч потребителей. Сейчас всех заживлено.

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На Харьковщине к сети удалось подключить несколько линий электропередачи. Благодаря этому вернули свет почти 100 абонентам.

Также в Запорожской области произошло краткосрочное отключение почти 2000 абонентов. Сейчас все абоненты подключены к сети электроснабжения.

Всего за сутки энергетики зажили более 32 тысяч потребителей. Больше всего - в Одесской и Донецкой областях.

В то же время энергетики заявляют о том, что энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. "Объем произведенной электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности", — подытожили в Минэнерго.

Обстрелы энергетики

В сентябре 2023 года в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты. "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

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